Генсек Ради Європи очікує на «практичні кроки» щодо спецтрибуналу у 2025 році

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе прогнозує, що у квітні наступного року будуть зроблені практичні кроки щодо створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюсь, що у квітні наступного року ми зможемо зробити практичні речі, щоб започаткувати роботу спеціального трибуналу... Я бачу гарні перспективи того, що ми досягнемо прогресу наступного року», - сказав Берсе.

Він додав, що для цього потрібна «якомога ширша підтримка якомога більшої кількості країн».

«Ми над цим працюємо. Коли я кажу «ми» - це не лише Рада Європи», - зазначив генеральний секретар.

Водночас, за його словами, у разі потреби Рада Європи також буде готова долучитися, зокрема, щоб розробити рамки, в яких можна було б працювати.

Зараз не можу надати більше інформації, але я і раніше був упевнений, ми досягнемо поступу на цьому шляху. Цей процес зараз триває, хочу вас запевнити, що крок вперед буде», - акцентував Берсе.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе, на зустрічі обговорили необхідність створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Україна спільно з партнерами просуває створення спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. Створення трибуналу підтримали Парламентська асамблея Ради Європи, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Парламентська асамблея ОБСЄ та окремі держави.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе у середу, 4 грудня прибув з візитом до України.