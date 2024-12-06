Фінляндія виділила новий пакет військової допомоги для України

Фінляндія виділила Україні новий, вже 26-й, пакет допомоги на суму 25 млн євро. До нього, зокрема, увійде зимове спорядження для українських військових

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Фінляндії.

Зазначається, що заміна засобів, що увійшли до складу вантажу, оцінюється Фінляндією приблизно у 25 млн євро.

До того ж підготовка до наступного пакета допомоги, який буде реалізований після завершення року, вже ведеться в оборонному відомстві.

"Загальна вартість оборонних матеріалів, які Фінляндія поставила Україні, наразі становить 2,3 млрд євро. Цей пакет містить, серед іншого, зимове спорядження для українського війська. Фінляндія є одним з найсильніших прихильників України, і ця лінія не змінюється", - заявив міністр оборони Антті Хякканен.

З оперативних міркувань та з метою гарантування безпечної доставки допомоги, детальний зміст, спосіб та графік передачі допомоги традиційно не оголошують.

Допомога Україні від Фінляндії

Зазначимо, з початку повномасштабного вторгнення Фінляндія активно підтримує Україну в гуманітарній, фінансовій та військово-технічній сферах.

У квітні президенти Володимир Зеленський та Олександр Стубб підписали двосторонню угоду про безпеку, яка передбачає довгострокову підтримку з боку Гельсінкі та поглиблення співпраці між двома країнами.

Також у вересні Фінляндія оголосила про новий пакет допомоги для України на 118 млн євро.