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АНАЛІТИКА

Україна запровадила санкції щодо проросійської влади Грузії

 

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії.

"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну", - сказав Зеленський вранці у четвер, 5 грудня.

За його словами, до санкційного списку внесені 19 осіб, зокрема, мільярдер Бідзіна Іванішвілі. "Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників, 19 осіб - саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само, діяти принципово", - сказав він.

Президент зазначив, що важливим є, щоб міжнародні партнери також діяли у відповідь на дії грузинської влади. "Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі - втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні - ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви", - закликав Зеленський.

Грузинська влада відмовилась від євроінтеграції

У Грузії вже тиждень не вщухають протести, які розпочалися ввечері 28 листопада після того, як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

Протести відбуваються не лише в столиці Грузії Тбілісі, але й в інших містах країни. Силовики з першого вечора акцій розганяли демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь мітингарі стали зводити барикади та застосовувати "кулемет" із фейєрверків по будівлі парламенту на проспекті Шота Руставелі.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників і відмовилась залишати посаду глави держави, доки в країні не будуть проведені нові вибори до парламенту, нинішній склад якого вона назвала "нелегітимним".
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Грузія
 

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