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Україна запровадила санкції щодо проросійської влади Грузії
11:58 05.12.2024 |
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти проросійської влади Грузії.
"Щойно підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції. Це санкції проти тієї частини влади зараз у Грузії, яка здає Грузію Путіну", - сказав Зеленський вранці у четвер, 5 грудня.
За його словами, до санкційного списку внесені 19 осіб, зокрема, мільярдер Бідзіна Іванішвілі. "Україна застосувала санкції проти Іванішвілі та його спільників, 19 осіб - саме ті, хто продає інтереси Грузії і людей. Ми закликаємо Європу, Америку, всіх у світі діяти так само, діяти принципово", - сказав він.
Президент зазначив, що важливим є, щоб міжнародні партнери також діяли у відповідь на дії грузинської влади. "Так буває в міжнародних справах, якщо вчасно не відреагувати або якщо відреагувати непринципово, то далі - втрачені десятиліття і країни, позбавлені свободи. Не можна втратити нікого в цьому регіоні - ані Грузію, ані Молдову, ані Україну. Разом треба захищатись проти Москви", - закликав Зеленський.
Грузинська влада відмовилась від євроінтеграції
У Грузії вже тиждень не вщухають протести, які розпочалися ввечері 28 листопада після того, як прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе заявив, що країна відмовляється від переговорів про вступ до Європейського Союзу до кінця 2028 року.
Протести відбуваються не лише в столиці Грузії Тбілісі, але й в інших містах країни. Силовики з першого вечора акцій розганяли демонстрантів водометами та сльозогінним газом. У відповідь мітингарі стали зводити барикади та застосовувати "кулемет" із фейєрверків по будівлі парламенту на проспекті Шота Руставелі.
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі приєдналася до протестувальників і відмовилась залишати посаду глави держави, доки в країні не будуть проведені нові вибори до парламенту, нинішній склад якого вона назвала "нелегітимним".
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