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Українці все частіше донатять на «банки». Із початку року на армію перерахували 40 мільярдів
В Україні із початку року офіційний перелік волонтерів зріс у 1,5 раза - до 10 тисяч людей. До того ж українці все частіше донатять на "банки", аніж великим фондам та благодійним організаціям.
Про це повідомляє "Опендатабот".
Цього року до реєстру додалося близько 3,5 тис. волонтерів. Щомісяця офіційний перелік зростав у середньому на 310 людей.
Найбільше волонтерів зареєстровано у Києві - 1,6 тис. (15,6%), далі йдуть прифронтова Харківщина - 951 (9,1%) та Київська область - 896 (8,6%).
А найбільший приріст нових волонтерів цьогоріч стався у Рівненській та Запорізькій областях: аж у 1,8 раза в обох регіонах.
Утім допомагають армії та проводять збори не лише офіційно зареєстровані волонтери, але й пересічні люди, зокрема, збираючи кошти на банки в monobank. Так, цьогоріч 115 тисяч людей щомісяця відкривають волонтерські банки. До порівняння, торік збори відкривало в 1,3 раза менше людей - близько 85 тисяч.
Збори на банку для зручності можуть проводити як волонтери, так й самі військові - наразі виділити чітку категорію власників банок неможливо, наголошують аналітики.
Зазначається, що українці стали частіше донатити саме на банки, аніж великим фондам та благодійним організаціям. До порівняння, три найбільших фонди країни - Фонд Притули, "Повернись живим" та United24 - за весь минулий рік зібрали близько 19 млрд грн.
Близько 2 млн людей щомісяця скидаються на банку - у порівнянні до перших місяців повномасштабної війни кількість добродіїв виросла у 15 разів. Побільшало й донатів: 8,8 млн транзакцій на місяць проти 1 млн транзакцій на місяць у 2023-му.
Порівняно з першим роком повномасштабної війни середня сума донату збільшилася у 1,6 раза: зі 250 грн до 410 грн. Відповідно, росте й загальна сума зібраних коштів: за неповний поточний рік вже зібрано на банки майже 40 млрд грн. Це у 1,4 раза більше, аніж за весь минулий рік, та майже у 5 разів більше, аніж у 2022-му.
Як повідомлялося, упродовж 2023 року українці задонатили через monobank 27,4 млрд грн, що майже втричі більше, ніж торік. Кількість донорів також зросла - до 5,4 млн, у 2022 році таких людей було 3 млн.
Водночас великі волонтерські фонди у 2024 році фіксують суттєве зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.
Крім того, цього року Україна опустилася на сьоме місце у світовому рейтингу благодійності. У 2023 році українці обіймали другу позицію.
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