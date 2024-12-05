Фінансові новини
- |
- 05.12.24
- |
- 11:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ми будемо готові перейти до виборів після встановлення справедливого миру - Єрмак
10:51 05.12.2024 |
Україна буде готова негайно перейти до демократичних виборів після встановлення справедливого миру, зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", - сказав він в інтерв'ю для The Telegraph.
Відповідаючи на запитання про ймовірність виборів у 2025 році, Єрмак зазначив, що президент України готовий до виборів "у будь-який момент", проте наголосив на важливості деяких моментів для їх проведення.
За словами глави ОП, треба, щоб демократичний світ визнав ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам демократії у світі.
"Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишають країну", - пояснив Єрмак.
Крім цього, він додав, що нині Україна витрачає фінансові кошти на зарплати, солдатів і людей, щоб вижити і виграти цю війну.
"І, звісно, якщо будуть якісь варіанти, то якісь партнери зможуть нам допомогти", - зазначив глава ОП.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Конгрес США не голосуватиме за допомогу Україні до інавгурації Трампа, - спікер Джонсон
|Україна розширила виробництво ракет «Нептун», а «Паляниця» вийшла в серію
|Рада директорів ЄБРР схвалила інвестиції в Україну на понад 1,3 млрд євро - Шмигаль
|Базова пенсія та бали за сплату внесків: оприлюднено проєкт масштабної пенсійної реформи
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Ми будемо готові перейти до виборів після встановлення справедливого миру - Єрмак
|Міжнародна група експертів запропонувала майбутній адміністрації США стратегію припинення війни в Україні
|Порошенко в США обговорив із радником Трампа Волцом агресію РФ та встановлення справедливого миру в Україні
|Шольц: Військових із ФРН і ракет Taurus в Україні не буде
|Українська делегація зустрілася з радниками Трампа, - Reuters
|В Києві відбулася зустріч антикорупційних органів України з делегацією Сенату США
Бізнес
|Tenstorrent отримує нові інвестиції, щоб конкурувати з NVIDIA на ринку ШІ чипів
|Геймери пожертвували $750 млн на розробку Star Citizen, а гра не наближається до релізу
|Hyundai і Kia представили X-ble Shoulder - роботизоване плече для робітничих професій, що працює без акумуляторів
|iPhone 15 став найпопулярнішим смартфоном у світі
|Один із найбільших автовиробників світу Stellantis звільнив гендиректора
|Ілон Маск звернувся до суду, щоб зупинити перехід OpenAI на комерційну основу
|Гендиректор Intel пішов у відставку