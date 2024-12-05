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АНАЛІТИКА

Ми будемо готові перейти до виборів після встановлення справедливого миру - Єрмак

10:51 05.12.2024 |

Політика

 

Україна буде готова негайно перейти до демократичних виборів після встановлення справедливого миру, зазначив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Дивлячись на реальність, президент сказав, що після встановлення справедливого миру ми будемо готові негайно перейти до правильних демократичних виборів у нашій країні", - сказав він в інтерв'ю для The Telegraph.

Відповідаючи на запитання про ймовірність виборів у 2025 році, Єрмак зазначив, що президент України готовий до виборів "у будь-який момент", проте наголосив на важливості деяких моментів для їх проведення.

За словами глави ОП, треба, щоб демократичний світ визнав ці вибори як демократичні й такі, що відповідають усім стандартам демократії у світі.

"Це означає, що треба, щоб усі громадяни України мали можливість проголосувати, включно з нашими героями, нашими солдатами на передовій, включно з людьми, які тимчасово залишають країну", - пояснив Єрмак.

Крім цього, він додав, що нині Україна витрачає фінансові кошти на зарплати, солдатів і людей, щоб вижити і виграти цю війну.

"І, звісно, якщо будуть якісь варіанти, то якісь партнери зможуть нам допомогти", - зазначив глава ОП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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