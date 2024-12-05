Порошенко в США обговорив із радником Трампа Волцом агресію РФ та встановлення справедливого миру в Україні

Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, перебуваючи у Вашингтоні на Форумі Міжнародного демократичного союзу, зустрівся із кандидатом на посаду Радника з питань нацбезпеки США, конгресменом Майклом Волцом, повідомляється на сайті політичної сили.

"Отримав запевнення у готовності нової американської Адміністрації продемонструвати лідерство в справі відсічі російській агресії і встановлення справедливого миру в Україні. Приємно, що команда Дональда Трампа добре памʼятає нашу співпрацю з ним під час мого президентства. Майкл Волц відзначив факт надання Україні першої летальної зброї за каденції Трампа", - написав Порошенко на сторінці у Facebook.

"Упевнений, що путіна можливо зупинити саме завдяки принципу "мир через силу". Домовилися підтримувати діалог", - пише Петро Порошенко.

Конгресмен від Республіканської партії Майкл Волц - полковник Національної гвардії, очолює підкомітет у Комітеті з питань Збройних сил, який здійснює нагляд за військовою логістикою, входить до Постійного спеціального комітету з розвідки Палати представників. Після перемоги на виборах обраний президент США Дональд Трамп номінував Волца на посаду Радника з питань національної безпеки.

Як повідомлялося раніше, Порошенко у Вашингтоні зустрівся із заступником Державного секретаря США з енергетичних питань та колишнім послом США в Україні Джеффрі Паєтом і обговорив нагальні енергетичні потреби нашої держави. Лідер "Європейської Солідарності" також зустрівся із заступником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крісом Смітом.