Шольц: Військових із ФРН і ракет Taurus в Україні не буде

"Я виключаю, що в нинішній ситуації в Україну будуть направлені німецькі війська або солдати", - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz), відповідаючи в середу, 4 грудня, на запитання депутатів Бундестагу.

Напередодні висловлювання міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок (Annalena Baerbock) під час зустрічі в Брюсселі міністрів закордонних справ країн НАТО були витлумачені в німецьких ЗМІ так, ніби Бербок припускає участь німецьких військовослужбовців у можливій міжнародній місії, покликаній гарантувати дотримання українсько-російського перемир'я у разі його досягнення.

"Дипломатична відповідь" глави МЗС ФРН

Канцлер узагалі категорично заперечував, що Анналена Бербок виступила з такою заявою. "Міністерка закордонних справ такого висловлювання і не робила, її лише запитали, що, власне, буде в разі припинення (в Україні. - Ред.) бойових дій, - сказав Олаф Шольц. - І вона, по суті справи, постаралася лише не сказати ні так, ні ні (на запитання про участь Бундесверу в миротворчій місії. - Ред.), оскільки наразі абсолютно недоречно вибудовувати домисли, що може згодом статися в разі узгодженого перемир'я".

Це була, за словами канцлера, "дипломатична відповідь" міністерки закордонних справ, як і годиться очільниці дипломатичного відомства. Але і з міністром оборони, і з главою МЗС ФРН, констатував Шольц, є повна згода в тому, що необхідно "зробити все, щоб ця війна (Росії проти України. - Ред.) не переросла у війну між Росією і НАТО". Тож можливість присутності німецьких військовослужбовців Шольц у поточній ситуації навіть не розглядає.

Німеччина - світовий лідер з постачання Україні систем ППО, каже Шольц

Випереджаючи запитання депутатів, канцлер ФРН виступив із шестихвилинною заявою, більша частина якої була присвячена темі війни Росії проти України. Олаф Шольц нагадав, що з усіх європейських країн Німеччина надає Україні найбільше військової допомоги, причому, як зазначив канцлер, з великим відривом. Києву вже поставлено або твердо обіцяно озброєння на суму близько 28 мільярдів євро, вказав він.

Це, за словами Шольца, більше, ніж та допомога, яку надають Києву низка великих країн, разом узятих. Якщо ж говорити про системи ППО, які Німеччина передала Україні, то в цій сфері, заявив канцлер, його уряд зробив навіть більше, ніж США.

Чи навчатимуть українців поводженню з ракетами Taurus

Водночас Олаф Шольц підтвердив, що він негативно ставиться до прохань України як щодо того, щоб дозволити їй бити далекобійним німецьким озброєнням по цілях у глибині Росії, так і щодо того, щоб поставити їй крилаті ракети Taurus.

З цієї причини Шольц не бачить сенсу і в чотиримісячному вишколі українських військовослужбовців з метою опанувати управління такими ракетами. Про що він і заявив, відповідаючи на запитання депутата з фракції Вільної демократичної партії (ВДП), яка вийшла з урядової коаліції, що призвело до політичної кризи в Німеччині.

Ліберали вважають, що якщо почати навчання українців управлінню ракетами Taurus уже зараз, то наступник Шольца на посаді канцлера зможе оперативно розпочати їхні поставки Україні - у разі позитивного рішення нового уряду Німеччини.