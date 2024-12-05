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Українська делегація зустрілася з радниками Трампа, - Reuters
08:49 05.12.2024 |
У середу, 4 грудня, українська делегація зустрілася із високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Джерело агентства розповіло, що зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди у питанні війни Росії проти України. Також він повідомив, з ким саме із представників Трампа відбулася зустріч.
"Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем та його спецпредставником по Україні Кітом Келлогом", - йдеться у повідомленні.
Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа у свою чергу на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.
Нагадаємо, днями голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Україна разом із партнерами вже напрацювала мирну рамку для проведення другого саміту миру. Така рамка є умовою другої зустрічі.
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