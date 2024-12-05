Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Українська делегація зустрілася з радниками Трампа, - Reuters

 

У середу, 4 грудня, українська делегація зустрілася із високопоставленими представниками обраного президента США Дональда Трампа. Делегацію очолив керівник ОП Андрій Єрмак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело агентства розповіло, що зустріч відбулася на тлі того, що Україна шукає підтримки від нової команди у питанні війни Росії проти України. Також він повідомив, з ким саме із представників Трампа відбулася зустріч.

"Група зустрілася у Вашингтоні з кандидатом Трампа на посаду радника з національної безпеки Білого дому Майком Волцем та його спецпредставником по Україні Кітом Келлогом", - йдеться у повідомленні.

Інших подробиць джерело не розповіло. Команда Трампа у свою чергу на прохання прокоментувати зустріч не відповіла.

Нагадаємо, днями голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що Україна разом із партнерами вже напрацювала мирну рамку для проведення другого саміту миру. Така рамка є умовою другої зустрічі.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6628
  0,0344
 0,08
EUR
 1
 43,7043
  0,1195
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 09:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2944  0,06 0,16 41,9333  0,04 0,10
EUR 43,5611  0,02 0,05 44,2317  0,08 0,18

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6750  0,03 0,07 41,6950  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес