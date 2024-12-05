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В Києві відбулася зустріч антикорупційних органів України з делегацією Сенату США
08:40 05.12.2024 |
Представники Комітету з асигнувань Сенату США зустрілися з представниками НАБУ, САП і Вищого антикорупційного суду України, повідомила Надзвичайний і Повноважний посол США в Україні Бріджит Брінк на платформі X.
"Відданість України незалежності її антикорупційних інституцій сприяє забезпеченню прозорості використання іноземної допомоги США", - відзначила у своєму пості Брінк.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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