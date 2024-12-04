Нідерланди виділять 22 млн євро на проєкти розвитку ППО та кіберстійкості України

Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп оголосив у середу про рішення країни виділити Україні додаткову допомогу в розмірі 22 млн євро на ініціативи, пов'язані з розвитком кіберстійкості та систем протиповітряної оборони (ППО).

"Нідерланди виділяють додаткові 22 млн євро на проєкти, пов'язані з ППО і кіберстійкістю України", - написав Велдкамп у соцмережі.

За словами міністра, на засіданні ради НАТО-Україна, що відбулося напередодні, він "наголосив на важливості зміцнення військового потенціалу України".

Наприкінці листопада міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс оголосив про постачання Україні трьох зенітних ракетних комплексів Patriot.

У жовтні Брекелманс повідомив, що Амстердам поставив Києву першу партію обіцяних Україні винищувачів F-16. У листопаді стало відомо, що Нідерланди передали до Румунії решту два винищувачі F-16 з партії в 18 одиниць, які українські льотчики використовуватимуть під час навчання пілотування цими літаками.

Крім того, у жовтні прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф оголосив про рішення виділити понад 270 млн євро на придбання артилерійських снарядів для України.

У вересні Схооф оголосив про виділення Україні пакета допомоги в розмірі понад 200 млн євро для захисту і відновлення енергетичної інфраструктури.