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Блінкен: Україна має ухвалити важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але вони необхідні
Україні необхідно буде ухвалити складні рішення щодо подальшої мобілізації громадян для відбиття російської агресії, але ці заходи необхідні, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Мобілізація. Це дуже важливо, тому що навіть за наявності грошей, боєприпасів, на передовій мають бути люди, щоб протистояти російській агресії. Україна має ухвалити непрості рішення про подальшу мобілізацію, але це необхідні рішення", - сказав Блінкен на пресконференції в Брюсселі в середу, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
При цьому держсекретар додав: "У нас є зобов'язання: кожна людина, кожен солдат, якого Україна мобілізує, має пройти навчання й отримати обладнання, необхідне для ефективного захисту країни".
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