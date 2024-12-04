Трампу пропонують три мирні плани для України: усі три передбачають відмову від членства в НАТО - ЗМІ

Радники Дональда Трампа публічно і приватно висувають пропозиції щодо припинення війни в Україні, внаслідок чого значна частина країни в осяжному майбутньому перейде до Росії, повідомляє Reuters.

"Пропозиції трьох ключових радників, включно з новим спецпредставником Трампа у відносинах із Росією та Україною, відставним генерал-лейтенантом армії Кітом Келлогом, мають деякі загальні елементи, зокрема виключення членства України в НАТО з порядку денного. Радники Трампа спробують змусити Москву і Київ розпочати переговори методом батога і пряника, включно з припиненням військової допомоги Києву, якщо він не погодиться на переговори, але збільшенням допомоги, якщо президент Росії Володимир Путін відмовиться", - зазначено в повідомленні.

За даними чотирьох радників, які побажали залишитися неназваними, Трампу ще не вдалося зібрати центральну робочу групу для розроблення мирного плану минулого тижня. Замість цього кілька радників презентували свої ідеї один одному на публічних форумах і - в деяких випадках - Трампу, сказали вони. За словами радників, у кінцевому підсумку мирна угода, найімовірніше, залежатиме від прямої особистої взаємодії Трампа, Путіна і Зеленського.

Один із колишніх співробітників національної безпеки Трампа, який брав участь у перехідному процесі, сказав, що є три основні пропозиції: план Келлога, пропозиція від обраного віцепрезидента Дж. Д. Венса і ще одна, висунута Річардом Гренеллом, колишнім виконувачем обов'язків начальника розвідки Трампа.

План Келлога, розроблений у співавторстві з колишнім посадовцем Ради національної безпеки Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку 2024 року, закликає заморозити нинішні лінії фронту. Трамп поставить більше американської зброї Києву лише в тому разі, якщо той погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить допомогу США Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Розгляд членства в НАТО для України буде призупинено. Згідно з цією пропозицією, Україні також буде запропоновано гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення постачань зброї після укладення угоди.

У червневому інтерв'ю британській цифровій станції Times Radio Себастьян Горка, один із нових заступників радника Трампа з національної безпеки, заявив, що Трамп сказав йому, що змусить Путіна піти на переговори, пригрозивши безпрецедентними постачаннями зброї в Україну, якщо Путін відмовиться.

Венс, який, будучи сенатором США, виступав проти допомоги Україні, у вересні висунув окрему ідею. Він сказав, що угода, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на наявних лініях фронту, яка буде "сильно укріплена", щоб запобігти подальшим російським вторгненням. Його пропозиція також позбавить Київ членства в НАТО.

Гренелл, колишній посол Трампа в Німеччині, виступав за створення "автономних зон" на сході України, але не вдавався в подробиці. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки.

Аналітики і колишні співробітники органів національної безпеки стверджують, що деякі елементи пропозицій, найімовірніше, зіштовхнуться зі спротивом із боку Зеленського, який зробив запрошення до НАТО частиною свого "Плану перемоги", а також із боку європейських союзників і деяких американських законодавців.