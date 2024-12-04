Порошенко обговорив із заступниками Держсекретаря США енергетичну безпеку України та потреби ЗСУ

Народний депутат України, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко, який перебуває у Вашингтоні, обговорив із заступником Державного секретаря США з енергетичних питань та колишнім послом США в Україні Джеффрі Пайєттом нагальні енергетичні потреби нашої держави, повідомляється на сайті політичної сили.

"Невпинні масовані удари російського агресора по українській критичній інфраструктурі наочно демонструють справжні наміри росії - зруйнувати вітчизняну енергетику та перетворити Україну на енергетичну пустелю в центрі Європи", - написав Порошенко на сторінці в Facebook.

"Не оминули увагою також питання зміцнення стійкості України, демократичного розвитку та верховенства права, засадничих свобод, передусім у контексті необхідних реформ на шляху до ЄС та НАТО", - зазначає Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" також зустрівся із заступником Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крісом Смітом.

"Розповів про актуальну ситуацію на фронті і нагальні потреби українського війська, зважаючи на запити, які щотижня отримую від бійців. Також ми скоординували підходи до зміцнення тривалої стійкості України", - повідомив Порошенко.

"Окремо обговорили можливі стратегії перемоги України та припинення війни і забезпечення міжнародної відповідальності агресора. Висловив переконання, що найкращою гарантією безпеки для України залишається членство нашої держави в НАТО, адже будь-які інші підходи не забезпечать мир, безпеку і стабільність в Європі", - пише Порошенко.

У Вашингтоні Петро Порошенко візьме участь у саміті Міжнародного демократичного союзу (IDU) на запрошення Голови IDU, колишнього премʼєр-міністра Канади Стівена Гарпера. У рамках візиту передбачені окремі двосторонні зустрічі Петра Порошенка з керівництвом Державного департаменту США, Міністерства оборони, членами Конгресу, представниками експертних та аналітичних центрів США.