Сибіга підтвердив візит Єрмака до США на зустрічі з командою Трампа

Очільник Офісу президента України Андрій Єрмак перебуває з візитом у США для зустрічей з адміністрацією Трампа.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Очільник МЗС заявив, що візит Єрмака до США вже розпочався.

"Сьогодні в США перебуває керівник Офісу Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі. Цей контакт на рівні керівника Офісу важливий для встановлення в тому числі відносин з керівниками нової адміністрації", - заявив Сибіга, не уточнивши перелік зустрічей, які мають відбутися.

Андрій Сибіга також наголосив, що попередні контакти з представниками Республіканської партії дозволяють розраховувати на збереження американської підтримки у війні.

Так, під час нещодавнього візиту Сибіги до США відбулися зустрічі з республіканцями, "де ми розмовляли про подальшу підтримку України". "Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, з боку американського народу", - заявив міністр, додавши, що розраховує на використання новою владою США принципу "мир через силу".

Раніше джерела повідомляли, що Єрмак відбув до США, де, зокрема, плануються переговори з Кітом Келлогом, номінованим Трампом на посаду спецпредставника щодо України та Росії.