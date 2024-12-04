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Сибіга пояснив, що Україна не відмовиться від безпекових угод, бо вони не є альтернативою НАТО
13:40 04.12.2024 |
Проголошений Україною принцип про те, що єдиним допустимим форматом безпекових гарантій є повноцінне членство в НАТО, не суперечить наявним безпековим угодам між Україною і державами-партнерами.
Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".
Міністр закордонних справ вважає двосторонні безпекові угоди між Україною та партнерами корисними для досягнення стратегічної мети - вступу в Альянс.
"Ці угоди посилюють нас на шляху до НАТО, в кожній угоді це зазначається", - заявив міністр.
Сибіга нагадав, що нещодавня заява МЗС визначила офіційною позицією неприйнятність будь-яких безпекових гарантій, що є замінниками членства в НАТО, однак, як і писала раніше "ЄвроПравда", безпекові угоди не підпадають під це визначення. "Ніяка це не альтернатива. Це дорога (до вступу)... це інструмент і елемент посилення як допомоги Україні зараз, так і на нашому шляху до НАТО", - пояснив він.
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