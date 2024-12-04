Сибіга підтвердив, що Україна не педалює вступ до НАТО під час війни: «Має настати час»

Україна не наполягає на своєму невідкладному вступі в НАТО, зважаючи на позицію окремих держав-членів.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у спілкуванні з журналістами на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Відповідаючи на запитання "ЄП" про формат членства і застосування статті 5, міністр зазначив, що зараз діалог про це не ведеться. "Для цього має настати відповідний час", - наголосив він.

Андрій Сибіга визнав, що під час війни домовленість про формат членства не видається реальною.

"Ми - країна, щодо якої ведеться російська агресія, і дійсно складно говорити про можливість членства країни в НАТО, коли на її території ведуться військові дії - це позиція окремих членів НАТО, які вважають, що це може спричинити пряме втягування їх у війну. А Україна цього не прагне", - пояснив міністр.

Втім, він наголосив, що принципова позиція Києва щодо членства лишається незмінною. Україна, як і йдеться у нещодавно оприлюдненій позиційній заяві, вважає членство у НАТО єдиною можливою гарантією безпеки для себе.

"Ми говоримо про наше членство в НАТО. Стратегічна мета - це вступ до НАТО", - заявив він.