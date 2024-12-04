Суд поклав нові обов'язки на ексголову «Нафтогазу» Коболєва

"Сьогодні в США перебуває керівник Офісу Андрій Єрмак, який матиме відповідні важливі зустрічі. Цей контакт на рівні керівника Офісу важливий для встановлення в тому числі відносин з керівниками нової адміністрації", - заявив Сибіга.