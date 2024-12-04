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Суд поклав нові обов'язки на ексголову «Нафтогазу» Коболєва

13:28 04.12.2024 |

Політика

 

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) і поклав процесуальні обов'язки на колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Суд вирішив:

* Ексголова зобов'язаний повідомляти суд про зміну місця проживання.

* Заборонено спілкуватися зі свідками у справі.

* Усі закордонні паспорти обвинуваченого мають бути передані на зберігання до Державної міграційної служби України.
За матеріалами: Економічна правда
 

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