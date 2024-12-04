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АНАЛІТИКА

Глава МЗС Німеччини допускає відправлення німецьких військ в Україну в разі припинення вогню

 

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключила відправлення німецьких військ в Україну для дотримання можливого припинення вогню, повідомляє Die Welt.

"У разі припинення вогню між Україною і Росією, за словами федерального міністра закордонних справ Анналени Бербок, німецькі солдати також можуть бути задіяні для забезпечення миру", - пише видання в середу.

Die Welt зазначає з посиланням на Бербок, що, крім гарантій безпеки, таких як членство в НАТО, є також міжнародна присутність для забезпечення припинення вогню. Про це вона заявила на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Коли її запитали про можливу роль Німеччини в цьому, вона сказала, що все, що послужить миру в майбутньому, звісно ж, буде "підтримано всіма силами з німецького боку".

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела повідомляли, що країни Європи справді обговорюють відправлення своїх миротворчих сил в Україну для контролю за дотриманням припинення вогню, якщо його буде досягнуто. Видання Le Monde писало, що таку ідею обговорюють Франція і Велика Британія. Однак проти запрошення України в НАТО виступають США, Німеччина, Угорщина, Словаччина, Бельгія, Словенія та Іспанія. За - лише Франція і Велика Британія.

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель також заявив, що проти вступу України до НАТО. Він зазначив, що членство України в Північноатлантичному альянсі може призвести до подальших конфліктів на тлі війни з боку РФ, повідомляє Spiegel.

Крім того, Ксав'є виступив проти відрядження військових НАТО в Україну, назвавши це "ескалаційним кроком". Водночас глава МЗС Люксембургу підтримав членство України в ЄС.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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