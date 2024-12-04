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АНАЛІТИКА

У Європі вважають імовірною відправку миротворців в Україну

 

У разі, якщо Київ і Москва укладуть будь-яку угоду про припинення вогню, країни Європи можуть спрямувати в Україну свої війська. Про таку імовірність у контексті зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яка проходить 3-4 грудня в Брюсселі, сказали DW на умовах анонімності два джерела. В обох випадках йшлося про імовірну моніторингову місію. Це, на їхню думку, міг би бути один із варіантів внеску європейських країн у процес врегулювання у війні Росії проти України, але запит про миротворчі війська має надходити від Києва.

Офіційно таких заяв у НАТО зроблено не було - ні на національному рівні, ні на рівні Альянсу. Імовірно, якщо подібна місія і буде реалізована, то лише у довгостроковій перспективі та від імені окремих держав, а не всього Альянсу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції у вівторок, 3 грудня, прямо не відповів на запитання щодо можливої дислокації військ союзників на українській території як одного з кроків із мирного врегулювання. "Я не збираюся коментувати кожну новину, що надходить від кожного члена Альянсу, оскільки вважаю, що ми маємо зосередитися - і саме це ми робитимемо сьогодні й завтра - на тому, щоб Україна могла почати ці переговори ("мирні переговори" з Росією. - Ред.) з найкращої можливої позиції", - сказав він. Чиновники НАТО також наразі не коментують цю тему.

Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський сказав журналістам, що не хоче говорити про війська НАТО на території України, а його колега з Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що "солдати на землі - це значить війна", і скептично висловився щодо того, як європейські уряди зможуть пояснити подібні рішення своїм виборцям. Очільник МЗС України Андрій Сибіга після прибуття на засідання виступив перед журналістами, але на їхні запитання не відповідав.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: ЄС
 

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