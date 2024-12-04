Генсек НАТО розповів про домовленість щодо ППО для захисту української енергетики

Запит Києва про постачання в Україну значної кількості систем ППО для захисту ядерної та іншої критичної інфраструктури був позитивно сприйнятий партнерами в НАТО.

Про це розповів журналістам генсек НАТО Марк Рютте, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Рютте підтвердив, що це питання було центральним на засіданні Ради Україна-НАТО у вівторок ввечері.

"Ми обговорили, що робити, щоб Україна отримала (додаткові системи) ППО для захисту своєї критичної інфраструктури", - заявив він.

Генсек НАТО нагадав, що це - непроста задача, оскільки наявні у державах Альянсу системи розподілені й виконують певні завдання.

"Як ви знаєте, у світі немає надлишку систем ППО, - зауважив Марк Рютте. - Але (на засіданні у вівторок) за столом була чітка домовленість про те, що партнери підтримають Україну. Всі ті системи, які можуть бути надані Україні - будуть надані".

Генеральний секретар не уточнив, яка кількість нових систем і яких типів може бути надана, але повторив, що була досягнута домовленість про максимальні спільні зусилля з посилення української протиповітряної оборони. "Ми робимо все можливе, щоби всі ті системи ППО, які можливо передати, були передані в Україну", - сказав він.

У вівторок очільник МЗС України Андрій Сибіга розкрив деталі нового запиту України на системи ППО: вони стоятимуть на 19 об'єктах для захисту "ядерки" та інших об'єктів енергетики.