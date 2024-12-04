Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров представив Зеленському концепцію запровадження інституту військового омбудсмена

09:26 04.12.2024 |

Політика

 

Міністр оборони України Рустем Умєров представив президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституту військового омбудсмена, яка буде спрямована на системний захист прав українських військовослужбовців.

"Вчора під час доповіді президенту України презентував, зокрема, концепцію запровадження інституту військового омбудсмена", - написав він у фейсбуці в середу вранці.

За словами міністра, це важлива ініціатива Міноборони, спрямована на системний захист прав українських військовослужбовців.

Умєров зазначив, що "першим кроком у цьому напрямі стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців, яке вже демонструє конкретні результати: реагуванням на скарги, виїздами на місця порушень, проведенням перевірок і забезпеченням відновлення прав наших воїнів".

Також наступним кроком стане запровадження інституту військового омбудсмена.

"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем та їх вирішення", - пише голова Міноборони.

За його словами, президент доручив підготувати презентацію цього законопроєкту, і вже найближчим часом Міноборони винесе цей документ на розгляд депутатів Верховної Ради.

"Працюємо далі, щоб забезпечити нашим воїнам належний рівень підтримки та справедливості. Це наш незмінний пріоритет, адже сильна армія - це не лише сучасна техніка, а й люди, чиї права та потреби мають бути захищені", - підсумував Умєров.

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров повернувся із закордонних відряджень, доповів про нові домовленості й про реалізацію попередніх.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6972
  0,0511
 0,12
EUR
 1
 43,8238
  0,0996
 0,23

Курс обміну валют на сьогодні, 09:53
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3592  0,10 0,24 41,9740  0,03 0,07
EUR 43,5828  0,04 0,08 44,3116  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес