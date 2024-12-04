Умєров представив Зеленському концепцію запровадження інституту військового омбудсмена

Міністр оборони України Рустем Умєров представив президенту Володимиру Зеленському концепцію запровадження інституту військового омбудсмена, яка буде спрямована на системний захист прав українських військовослужбовців.

"Вчора під час доповіді президенту України презентував, зокрема, концепцію запровадження інституту військового омбудсмена", - написав він у фейсбуці в середу вранці.

За словами міністра, це важлива ініціатива Міноборони, спрямована на системний захист прав українських військовослужбовців.

Умєров зазначив, що "першим кроком у цьому напрямі стало створення Центрального управління захисту прав військовослужбовців, яке вже демонструє конкретні результати: реагуванням на скарги, виїздами на місця порушень, проведенням перевірок і забезпеченням відновлення прав наших воїнів".

Також наступним кроком стане запровадження інституту військового омбудсмена.

"Військовий омбудсмен має отримати всі необхідні інструменти для реальної та ґрунтовної роботи: захисту прав військовослужбовців, резервістів та членів їхніх сімей, а також аналізу системних проблем та їх вирішення", - пише голова Міноборони.

За його словами, президент доручив підготувати презентацію цього законопроєкту, і вже найближчим часом Міноборони винесе цей документ на розгляд депутатів Верховної Ради.

"Працюємо далі, щоб забезпечити нашим воїнам належний рівень підтримки та справедливості. Це наш незмінний пріоритет, адже сильна армія - це не лише сучасна техніка, а й люди, чиї права та потреби мають бути захищені", - підсумував Умєров.

Як повідомлялося, міністр оборони України Рустем Умєров повернувся із закордонних відряджень, доповів про нові домовленості й про реалізацію попередніх.