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АНАЛІТИКА

Люксембург висловився проти членства України в НАТО

 

Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти вступу України до НАТО.

Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, цитує Spiegel, передає "Європейська правда".

Як передають журналісти, під час зустрічі у Брюсселі Беттель виступив проти вступу України до Альянсу.

"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", - вважає він.

На його думку, членство країни, на яку напала Росія, може "негайно призвести до подальших конфліктів". На противагу цьому, він висловився за членство України в ЄС.

Також, як писала "ЄвроПравда", перед засіданням Беттель виступив проти відправлення військових НАТО в Україну, назвавши це ескалаційним кроком.

Зауважимо, Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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