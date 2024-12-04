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Люксембург висловився проти членства України в НАТО
08:49 04.12.2024 |
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель виступив проти вступу України до НАТО.
Про це він заявив на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО в Брюсселі, цитує Spiegel, передає "Європейська правда".
Як передають журналісти, під час зустрічі у Брюсселі Беттель виступив проти вступу України до Альянсу.
"Я вважаю, що членство в НАТО знову принесе напруженість", - вважає він.
На його думку, членство країни, на яку напала Росія, може "негайно призвести до подальших конфліктів". На противагу цьому, він висловився за членство України в ЄС.
Також, як писала "ЄвроПравда", перед засіданням Беттель виступив проти відправлення військових НАТО в Україну, назвавши це ескалаційним кроком.
Зауважимо, Міністерство закордонних справ України у день початку міністерської зустрічі НАТО оприлюднило офіційну позицію щодо можливих гарантій безпеки, які можуть розглядатися як інструмент стримування від агресії РФ.
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