Фінансові новини
- |
- 04.12.24
- |
- 02:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зеленський: у грудні очікуємо ППО від кількох партнерів, у січні можливі додаткові поставки
23:24 03.12.2024 |
Україна вже у грудні отримає декілька систем ППО від своїх партнерів. У січні також буде покращення повітряного щита.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.
За словами президента, він сьогодні заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо реалізації домовленостей з партнерами про посилення ППО в Україні.
"Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима - це величезна спокуса для російських терористів", - розповів Зеленський.
ППО для України
Системи протиповітряної оборони наразі відіграють ключову роль у захисті України під час повномасштабної війни. Вони захищають цивільну інфраструктуру, житлові райони та стратегічні об'єкти від ракетних і авіаційних атак, знижуючи втрати серед населення та вплив ворога на економіку й моральний дух.
В умовах активного використання противником сучасних ракет і дронів, впровадження західних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, значно підвищує рівень безпеки України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров
|Сибіга та Блінкен підписали документ про допомогу енергосистемі України на $825 мільйонів
|Міністерство національної єдності створюється шляхом реорганізації Мінреінтеграції - Чернишов
|Рада призначила Чернишова віцепрем'єр-міністром - міністром нацєдності України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк скасував тарифи за банківське обслуговування ІТ підприємців
У РУБРИЦІ
|Смілянський після призначення уповноваженим із питань реформування митниці продовжить очолювати «Укрпошту»
|Зеленський: у грудні очікуємо ППО від кількох партнерів, у січні можливі додаткові поставки
|В Україні юнаки 17-річного віку зможуть автоматично ставати на військовий облік
|В Україні вдалось створити вітчизняний Mavic, - Федоров
|Блінкен: НАТО не дозволить Путіну використовувати зиму як зброю проти України
|Створення нового центру НАТО для допомоги Україні відстає від графіка, - Bloomberg
|Військова служба правопорядку: За останні 72 години близько 3 тис. військовослужбовців, які повернулися із СЗЧ, стали до лав
Бізнес
|Гендиректор Intel пішов у відставку
|Китайський конкурент SpaceX запустив першу ракету з нового космодрому
|Обсяг IT-експорту у жовтні зріс, але за підсумками року росту не буде
|Google придбає 1400 гектарів землі у Фінляндії для розширення хмарної інфраструктури
|Норвегія прощається з ДВЗ: у жовтні електромобілі «захопили» 94% ринку нових авто
|Ілон Маск каже, що створить студію на базі штучного інтелекту для «відродження величі» відеоігор
|Австралія першою у світі заборонила соцмережі для дітей до 16 років