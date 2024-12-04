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АНАЛІТИКА

Зеленський: у грудні очікуємо ППО від кількох партнерів, у січні можливі додаткові поставки

23:24 03.12.2024 |

Політика

 

Україна вже у грудні отримає декілька систем ППО від своїх партнерів. У січні також буде покращення повітряного щита.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

За словами президента, він сьогодні заслухав доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо реалізації домовленостей з партнерами про посилення ППО в Україні.

"Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима - це величезна спокуса для російських терористів", - розповів Зеленський.

ППО для України

Системи протиповітряної оборони наразі відіграють ключову роль у захисті України під час повномасштабної війни. Вони захищають цивільну інфраструктуру, житлові райони та стратегічні об'єкти від ракетних і авіаційних атак, знижуючи втрати серед населення та вплив ворога на економіку й моральний дух.

В умовах активного використання противником сучасних ракет і дронів, впровадження західних систем ППО, таких як Patriot, NASAMS чи IRIS-T, значно підвищує рівень безпеки України.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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