Блінкен: НАТО не дозволить Путіну використовувати зиму як зброю проти України

Північноатлантичний альянс не дасть Росії використати зиму як зброю проти мирних українців Такий метод війни намагається використати російський диктатор Володимир Путін.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

За його словами, союзники по НАТО сповнені рішучості переконатися в тому, що Україна має все необхідне, щоб впоратися з тим, з чим вона стикається на полі бою.

"А також впоратися з "наступом" на її енергетичну інфраструктуру, коли Путін знову використовує зиму як зброю, намагаючись заморозити людей у їхніх будинках, відключити світло - ми не дозволимо цьому статися", - запевнив глава Держдепу.

Удари по українській енергетиці

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Такі удари відбуваються на тлі холодної погоди.

За останні кілька тижнів ворог уже провів кілька масованих обстрілів України, ціллю яких була енергетика. Через це по всій країні щодня запроваджують графіки відключень світла. Також українці мають проблеми з опаленням.

Нещодавно речник Управління Верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс зазначав, що російські атаки на енергетику впливають на виживання мирних українців.