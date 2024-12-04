Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Створення нового центру НАТО для допомоги Україні відстає від графіка, - Bloomberg

 

Створення нового командного центру НАТО для координації підготовки та надання допомоги у забезпеченні безпеки Україні відстає від графіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Командування НАТО з надання допомоги та навчання безпеки для України мало відкритися у Вісбадені, Німеччина, цієї осені з 700 співробітниками. Натомість центр все ще нарощує свою чисельність, маючи в штаті кілька сотень людей. Багато посад все ще залишаються незаповненими, оскільки країни не поспішають відправляти обіцяний персонал, повідомило анонімне джерело агентства.

Створення цього центру було одним із ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті альянсу в липні.

Створивши цей центр, НАТО погодилася взяти на себе активнішу роль у координації військової допомоги та підготовки для України, щоб зробити допомогу Україні більш передбачуваною та захистити її від політичних змін у США на тлі побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може згорнути підтримку з боку США.

З 2022 року військова допомога Україні координується Контактною групою з оборони України під проводом США, яка регулярно збирала понад 50 країн-учасниць на авіабазі Рамштайн у Німеччині. США заявили, що контактна група продовжить працювати у тандемі з новим командним центром НАТО.

У середині жовтня, через два тижні після вступу на посаду, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушив до Німеччини, щоб відвідати центр.

Представник НАТО повідомив, що командування все ще перебуває у процесі формування, а його персонал розміщений як у Вісбадені, так і у логістичних центрах у східній частині альянсу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6972
  0,0511
 0,12
EUR
 1
 43,8238
  0,0996
 0,23

Курс обміну валют на вчора, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2613  0,01 0,02 41,9433  0,05 0,13
EUR 43,5467  0,08 0,19 44,2753  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,13 41,7200  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес