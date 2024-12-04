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Створення нового центру НАТО для допомоги Україні відстає від графіка, - Bloomberg
17:53 03.12.2024 |
Створення нового командного центру НАТО для координації підготовки та надання допомоги у забезпеченні безпеки Україні відстає від графіка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Командування НАТО з надання допомоги та навчання безпеки для України мало відкритися у Вісбадені, Німеччина, цієї осені з 700 співробітниками. Натомість центр все ще нарощує свою чисельність, маючи в штаті кілька сотень людей. Багато посад все ще залишаються незаповненими, оскільки країни не поспішають відправляти обіцяний персонал, повідомило анонімне джерело агентства.
Створення цього центру було одним із ключових зобов'язань, прийнятих членами НАТО на саміті альянсу в липні.
Створивши цей центр, НАТО погодилася взяти на себе активнішу роль у координації військової допомоги та підготовки для України, щоб зробити допомогу Україні більш передбачуваною та захистити її від політичних змін у США на тлі побоювань, що обраний президент Дональд Трамп може згорнути підтримку з боку США.
З 2022 року військова допомога Україні координується Контактною групою з оборони України під проводом США, яка регулярно збирала понад 50 країн-учасниць на авіабазі Рамштайн у Німеччині. США заявили, що контактна група продовжить працювати у тандемі з новим командним центром НАТО.
У середині жовтня, через два тижні після вступу на посаду, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте вирушив до Німеччини, щоб відвідати центр.
Представник НАТО повідомив, що командування все ще перебуває у процесі формування, а його персонал розміщений як у Вісбадені, так і у логістичних центрах у східній частині альянсу.
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