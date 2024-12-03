США передадуть Україні три типи систем дистанційного мінування - ЗМІ

США планують передати Україні три типи систем дистанційного мінування в межах додаткового пакета військової допомоги на $725 млн, про який було оголошено в понеділок увечері, повідомляє The New York Times.

За інформацією видання, йдеться про вистрілювану систему ADAM (Area Denial Artillery Munition), переносну систему змішаного мінування MOPMS (Modular Pack Mine System) і систему дистанційного мінування Volcano.

"Це постачання є частиною збільшення обсягу допомоги в галузі безпеки, оскільки Україна бореться з відновленням російського наступу", - написала газета в понеділок.

У статті йдеться про те, що система протипіхотного мінування ADAM базується на 155-мм снаряді, який розкривається в повітрі та випускає 36 невеликих мін, які, приземлившись на землю, розгортають триніжки, під час спрацьовування детекторів, міна викидає невелику боєголовку, що вибухає на висоті біля 1,5 м.

Система MOPMS, або модульна ранцева мінна система, яку можуть переносити два солдати, виставляє 17 протитанкових і чотири протипіхотні міни на навколишню територію.

Система Volcano також викидає набір із протипіхотних і протитанкових мін із циліндрів, встановлених на колісній або авіаційній техніці для швидкого створення мінних полів.

Таку зброю називають нестійкими мінами, тому що вона розрахована на самознищення через заданий час, хоча в бою такі засоби захисту часто дають збій, зауважує The New York Times. Зокрема, у системі ADAM самоліквідація мін варіюється від чотирьох до 48 годин, а через 14 днів вони стають безпечними через розрядку батарей.

Як зазначає видання, це вже друга партія протипіхотних мін, відправлених США в Україну.