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АНАЛІТИКА

Глави МЗС країн НАТО зосередяться на обговоренні допомоги Україні, а не на питанні членства в альянсі - Рютте

 

Міністри закордонних справ країн-членів НАТО під час зустрічі 3-4 грудня зосередяться на обговоренні подальшої військової допомоги Україні, а не на питанні членства в альянсі, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Але, як ви знаєте, союзники згодні з тим, що майбутнє України - в НАТО, і на саміті у Вашингтоні ми домовилися про незворотній шлях країни НАТО. І до, і після саміту у Вашингтоні союзники працюють "над будівництвом мосту" (до НАТО - ІФ-У)", - сказав Рютте на пресконференції в Брюсселі у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що цей "міст" складається, "наприклад, з окремих двосторонніх безпекових угод між союзниками та Україною, а також із виконання всіх рішень, узгоджених у Вашингтоні".

"Так що все це відбувається крок за кроком. Але я вважаю, що ми маємо зосередитися, і ми зосередимося в ці наступні два дні на тому, що необхідно зараз", - зазначив генсек НАТО.

Рютте знову наголосив, що зараз необхідно переконатися, що допомога продовжує надходити в Україну, щоб країна була "в позиції сили", коли вирішить вступити в переговори з РФ.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) 3-4 грудня відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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