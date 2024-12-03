Україні потрібно більше військової допомоги й менше дискусій про мирний процес - генсек НАТО

Україні не потрібно більше ідей про те, який вигляд матиме мирний процес, а НАТО треба переконатися, що Київ перебуває в сильному становищі, коли розпочнуться мирні переговори, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"Зараз я сказав би, що Україні не потрібно більше ідей про те, який вигляд може мати мирний процес, і ми з вами можемо сісти разом і випити чашку кави та придумати безліч способів, як вести мирний процес, хоч би коли він розпочався. Але я сказав би: давайте не будемо проводити всі ці обговорення... переконайтеся, що Україна має все необхідне, щоб зайняти позицію сили, коли розпочнуться ці мирні переговори, коли український уряд вирішить, що він готовий до цього", - сказав Рютте на пресконференції в Брюсселі у вівторок, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в НАТО, де 3-4 грудня відбуватиметься зустріч міністрів закордонних справ країн-членів альянсу, союзники зосередяться в найближчі два дні, як отримати більше військової допомоги для України.

"Більше протиракетної оборони в Україну, як поліпшити координацію всього, що ми робимо, переконатися, що командування у Вісбадені буде запущене і готове якомога швидше. Ось що вам потрібно зробити. Тому я сказав би: більше військової допомоги й менше дискусій про те, який вигляд може мати мирний процес", - наголосив генсек НАТО.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі (Бельгія) 3-4 грудня відбудеться засідання міністрів закордонних справ країн-членів альянсу.