Німецький канцлер написав Путіну на платформі X

Канцлер Німеччини Олаф Шольц після свого візиту до Києва 2 грудня розмістив на платформі X коротку "записку", адресувавши її Володимиру Путіну.

"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо поруч з українським народом - так довго, скільки це буде потрібно", - написав Шольц у X.