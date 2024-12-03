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"Гроші не можуть купити кохання, але значно поліпшать твої позиції під час переговорів"
Джильберт Честертон
Німецький канцлер написав Путіну на платформі X
08:50 03.12.2024 |
Канцлер Німеччини Олаф Шольц після свого візиту до Києва 2 грудня розмістив на платформі X коротку "записку", адресувавши її Володимиру Путіну.
"Моє послання з Києва Путіну: Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо поруч з українським народом - так довго, скільки це буде потрібно", - написав Шольц у X.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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