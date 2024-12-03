Пентагон наразі не фіксує активної участі військ КНДР у боях проти України

Сполучені Штати Америки наразі не можуть стверджувати, що північнокорейські військові беруть участь у наступальних операціях проти України на боці російської армії, хоча й знають, що багато військових КНДР були інтегровані у підрозділи РФ.

Про це на брифінгу заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає "Європейська правда".

Під час брифінгу речника попросили прокоментувати нещодавні слова президента Володимира Зеленського щодо того, що північнокорейський військовий загинув під час бойової операції проти України.

На це Райдер зауважив - наразі США не мають підтверджень, щоб військові КНДР "брали активну участь у наступальних бойових діях на лінії фронту".

"Ми знаємо, що в багатьох випадках вони були інтегровані в російські підрозділи, і нам відомі повідомлення про загибель солдатів КНДР в результаті українських ударів по російських об'єктах", - проінформував він.

Він також додав, що наразі не має конкретної інформації щодо кількості загиблих північнокорейців.

"Я не можу назвати точну цифру, але загалом, поки що ми не бачили, щоб КНДР брала участь у наступальних бойових операціях, хоча ми очікуємо, що в певний момент часу це, швидше за все, станеться", - підсумував він.

Зазначимо, нещодавно Зеленський спрогнозував, що Росія перекине на передову проти України багато північнокорейських військових, які майже напевно будуть використані як "гарматне м'ясо".

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов'язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з'являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно - і власні війська для бойових дій проти України.

Також наприкінці листопада писали, що США мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові поставки зброї до Росії, яка буде використана у війні проти України, та закликали Китай вплинути на це для запобігання ескалації конфлікту.