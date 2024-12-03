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Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим

Новий єврокомісар з оборони провів першу розмову з Умєровим

 

Новий єврокомісар з оборони, представник Литви Андрюс Кубілюс розповів про свою першу на посаді розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму X (Twitter).

Кубілюс зазначив, що мав першу розмову по відеозв'язку з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

"Це був гарний обмін думками про те, як діяти далі у питанні військової підтримки України. Спроможність України захищатися - це вагомий внесок у готовність Європи до найбільш екстремальних потенційних ситуацій військового характеру", - написав Андрюс Кубілюс.

Нагадаємо, Андрюс Кубілюс, відомий як один з "друзів України", став першим окремим єврокомісаром з питань оборони. Раніше цю сферу відповідальності об'єднували з посадою головного дипломата ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що новий склад ЄК протягом перших 100 днів роботи підготує доповідь про майбутнє європейської оборони.

Кубілюс раніше заявляв, що Європа повинна бути готовою до будь-якої військової агресії, та пояснював, чому важливо інтегрувати український ВПК у європейський.
Ключові теги: ЄС
 

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