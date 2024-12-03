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Умєров і Остін обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн»
23:37 02.12.2024 |
Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони США Ллойд Остін обговорили стратегічні плани на 2025 рік, зокрема, щодо постачання озброєння, техніки та оснащення ЗСУ, а також питання підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".
"Провів щотижневу важливу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби українських Сил оборони. Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року - зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащенні наших підрозділів", - написав Умєров у телеграмі у понеділок.
Він також повідомив, що особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі "Рамштайн". "Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність і наблизити перемогу. Наше спільне бачення - це безпека, стабільність і справедливий мир для України та всього демократичного світу", - наголосив Умєров.
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