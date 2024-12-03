Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Умєров і Остін обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн»

 

Міністр оборони України Рустем Умєров і міністр оборони США Ллойд Остін обговорили стратегічні плани на 2025 рік, зокрема, щодо постачання озброєння, техніки та оснащення ЗСУ, а також питання підготовки до наступного засідання у форматі "Рамштайн".

"Провів щотижневу важливу розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Обговорили поточну ситуацію на полі бою, ключові виклики та потреби українських Сил оборони. Також зосередилися на стратегічному плануванні 2025 року - зокрема, постачанні озброєння, техніки та оснащенні наших підрозділів", - написав Умєров у телеграмі у понеділок.

Він також повідомив, що особливу увагу приділили підготовці до наступного засідання у форматі "Рамштайн". "Україна та її партнери продовжують працювати над рішеннями, які допоможуть ще більше посилити нашу обороноздатність і наблизити перемогу. Наше спільне бачення - це безпека, стабільність і справедливий мир для України та всього демократичного світу", - наголосив Умєров.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес