Зеленський про Taurus для України: працюємо над спільними поглядами із Шольцом

Україна працює над тим, щоб змінити думку канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо постачання далекобійних ракет Taurus. Українські захисники могли б знищувати більше російських військових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського на пресконференції з Олафом Шольцом.

За словами глави української держави, на сьогоднішніх переговорах із Шольцом обговорювалося питання подальшого посилення української протиповітряної оборони. Він наголосив, що Україна вдячна за німецькі системи IRIS-T.

Зеленський уточнив, що Україні не вистачає систем для захисту 20 спеціальних об'єктів через щільні російські ракетні удари.

Також, як додав президент, на зустрічі з канцлером порушувалося питання постачання далекобійних ракет Taurus.

"У нас є з Олафом спільні погляди на деякі питання, але є й різні погляди. Ми постійно працюємо над тим, щоб у питанні Taurus у нас було більше спільного", - наголосив глава держави.

Він нагадав, що Україна працювала над позицією Німеччини, Франції, Британії та США в контексті постачання далекобійної зброї та її застосування.

При цьому, за його словами, українські воїни могли б використати Taurus, щоб знищувати ще більше військових цілей РФ.

Taurus для України

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц не змінює своєї позиції щодо передачі Україні ракет Taurus. Глава уряду виступає проти такої допомоги, оскільки це може призвести до ескалації.

Учора, 1 грудня, він вкотре відкинув постачання ракет українським захисникам. Шольц вважає, що передача Taurus стала б "грою в "російську рулетку" з безпекою Німеччини".