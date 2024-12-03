Заволодіння землею: Правоохоронці завершили слідство у справі ексміністра Сольського

НАБУ і САП завершили розслідування у справі злочинної групи, яку очолював колишній народний депутат та міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський. Її учасників підозрюють у заволодінні та замаху на заволодіння державними землями у Сумській області.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Прокурор САП ухвалив рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно злочинної групи, яку очолював ексголова аграрного комітету ВРУ - колишній міністр, та до складу якої входили топпосадовці органів Держгеокадастру й інші особи, які контролювали діяльність цих органів", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту.

У чому звинувачують Сольського

Як повідомлялося, 23 квітня НАБУ повідомило про підозру на той момент чинному міністру аграрної політики Миколі Сольському в організації схеми заволодіння державними землями площею близько 2,5 тис. га вартістю 291 млн грн під приводом виділення ділянок ветеранам АТО.

За даними слідства, у 2017-2021 роках Сольський як власник низки сільгосподарських компаній у змові з головою Держгеокадастру Олександром Колотіліним та кураторами органів Держгеокадастру вирішив заволодіти землею, яка перебувала у користуванні двох держпідприємств на Сумщині.

Зловмисники спочатку знищили документи, на підставі яких держпідприємства мали право постійного користування землею. Це стало підставою для складення обласним Держгеокадастром акту про самовільне зайняття цих ділянок державними підприємствами.

Згодом ці землі за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру передали у приватну власність. Землі передавались наперед визначеним громадянам під виглядом реалізації їх права на безкоштовну землю, а умовою отримання землі було підписання договору про її передачу в оренду агрохолдингу ще до моменту отримання.

Сам Сольський своєї вини не визнає, запевняючи, що події стосуються періоду 2017-2018 років, коли він був адвокатом і ще не обрався депутатом від "Слуги народу".

За його словами, обставини семирічної давнини стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема військовими АТО, за землі, які були надані останнім у володіння.

26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Сольського у вигляді арешту із альтернативою застави у 75,7 млн грн. Кошти швидко внесли і він вийшов на свободу.

5 травня Верховна Рада звільнила Миколу Сольского з посади міністра аграрної політики та продовольства України.