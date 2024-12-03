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Новий глава Євроради: Тільки Україна визначить, що таке «справедливий мир»
16:04 02.12.2024 |
Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що лише Україна може визначити, що таке "справедливий мир" у російсько-українській війні.
Про це він заявив у інтерв'ю Укрінформу.
Журналісти запитали Кошту, що може зробити Європа для досягнення миру в Україні, який буде ґрунтуватися на міжнародному праві та не означатиме капітуляції.
Відповідаючи на це запитання, президент Європейської ради заявив, що ЄС завжди має підтримувати Україну та стояти на її боці у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.
"Але тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру", - наголосив він.
Кошта зауважив, що багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично.
"Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий мир" для забезпечення тривалості цього миру", - підсумував він.
Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловлював переконання, що новообраний американський президент Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для останньої умовах.
Схожу позицію висловлював і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який висловив переконання, що Трамп не допустить перемоги Росії у війні.
Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп "набагато сильніший" за господаря Кремля Владіміра Путіна та може примусити останнього припинити війну.
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