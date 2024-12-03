Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Новий глава Євроради: Тільки Україна визначить, що таке «справедливий мир»

 

Новий президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що лише Україна може визначити, що таке "справедливий мир" у російсько-українській війні.

Про це він заявив у інтерв'ю Укрінформу.

Журналісти запитали Кошту, що може зробити Європа для досягнення миру в Україні, який буде ґрунтуватися на міжнародному праві та не означатиме капітуляції.

Відповідаючи на це запитання, президент Європейської ради заявив, що ЄС завжди має підтримувати Україну та стояти на її боці у фінансовому, політичному, дипломатичному, а також військовому вимірах.

"Але тільки від України залежить, коли і як можливо досягнути миру", - наголосив він.

Кошта зауважив, що багато хто помилково вважає, що у разі досягнення якоїсь угоди про припинення вогню мир настане автоматично.

"Я хотів би підкреслити, що нам потрібен справедливий і тривалий мир. І лише Україна має можливість визначити, що таке "справедливий мир" для забезпечення тривалості цього миру", - підсумував він.

Нещодавно міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі висловлював переконання, що новообраний американський президент Дональд Трамп не погодиться на завершення війни в Україні на невигідних для останньої умовах.

Схожу позицію висловлював і колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, який висловив переконання, що Трамп не допустить перемоги Росії у війні.

Своєю чергою президент Володимир Зеленський заявив, що Трамп "набагато сильніший" за господаря Кремля Владіміра Путіна та може примусити останнього припинити війну.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6461
  0,0614
 0,15
EUR
 1
 43,7242
  0,1768
 0,40

Курс обміну валют на вчора, 11:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2521  0,02 0,04 41,8892  0,02 0,05
EUR 43,6304  0,05 0,12 44,3863  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6500  0,06 0,16 41,6750  0,06 0,16
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес