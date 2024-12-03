Понад 270 колаборантів у межах проєкту «Хочу к своим» захотіли виїхати до РФ в обмін на українських військовополонених

Користувачі сайту "Хочу к своим" (hochuksvoim.com) з моменту запуску проєкту переглянули сторінки з профілями колаборантів 250 тис. разів, повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За чотири місяці роботи державного проєкту "Хочу к своим", створеного Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими, за підтримки ГУР, СБУ та Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 273 засуджених за державну зраду і колабораційну діяльність осіб виявили бажання виїхати до рф за умови повернення українців із російської неволі", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, один колаборант уже скористався можливістю виїзду до РФ за умови повернення українців із російської неволі. Ще три колаборанти припинили співпрацю з ворогом завдяки зверненню до проєкту.

12 потенційних колаборантів перевіряють завдяки отриманій інформації від уважних громадян.

Крім того, 16 громадян, які не бажають жити в Україні, але виявляють бажання жити в Росії, залишили заявки через спеціальну форму на сайті проєкту. Зазначені заявки опрацьовують представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.