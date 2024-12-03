Україна зробить усе необхідне для якнайшвидшого відкриття 1-го переговорного кластера з ЄС із фундаментальних питань - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністерка юстиції Ольга Стефанішина на зустрічі з Єврокомісаркою з питань розширення Мартою Кос заявила, що Україна зробить усе необхідне для якнайшвидшого відкриття першого переговорного кластера з Європейським Союзом з фундаментальних питань.

"Інтеграція в ЄС - це те, що об'єднує українське суспільство. Йдеться про відновлення справедливості та повернення України до європейської родини. Саме тому, незважаючи на виклики повномасштабної війни, зберігаємо високу мобілізацію довкола процесу реформ усіх гілок влади та громадянського суспільства", - цитує Стефанішину пресслужба за результатами зустрічі з керівництвом ЄС.

Віцепрем'єрка поінформувала європейських колег про кроки, які Україна робить на шляху структурних трансформацій, зокрема необхідних для членства в ЄС.

"Як міністерка юстиції можу запевнити вас у пріоритизації питань, що входять до першого, ключового кластера переговорного процесу. Зі свого боку, зробимо все необхідне для якнайшвидшого відкриття першого кластера з фундаментальних питань", - заявила вона.

Своєю чергою, Єврокомісарка наголосила на пріоритизації питань, пов'язаних із розширенням, у межах діяльності нової Єврокомісії, а також запевнила в незмінній підтримці України та її європейського майбутнього.

Як повідомлялося, процедура ЄС визначає 35 переговорних розділів-глав. За цими розділами Єврокомісія спочатку проводить офіційний скринінг відповідності законодавства України праву ЄС. 33 із 35 переговорних розділів згруповані в 6 тематичних кластерів, тоді як глави 34 "Інституції" та 35 "Інші питання" розглядатимуться окремо поза кластерами.

12 листопада Україна завершила оцінку законодавства за першим блоком переговорного процесу щодо вступу в Європейський Союз (кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС").

19 листопада двосторонні сесії України та Європейської комісії в рамках скринінгу відповідності українського законодавства праву ЄС за кластером 2 "Внутрішній ринок" стартували у вівторок у Брюсселі (Бельгія).

Віцепрем'єрка Стефанішина розраховує на відкриття другого переговорного кластера з ЄС 2025 року.

Єврокомісарка із розширення Марта Кос вважає, що переговорний кластер 1 "Основи процесу вступу в ЄС" (Fundamentals) з Україною може бути відкрито в першій половині 2025 року, найімовірніше, у квітні-травні.