Кошта запросив Зеленського на засідання Європейської ради 19-20 грудня

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на наступному засіданні Європейської ради, яке відбудеться через 2 тижні.

«Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами в Брюсселі на наступному засіданні Європейської ради за два тижні», - сказав Кошта Зеленському на прес-конференції в Києві.

Як відомо, чергове засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів відбудеться в Брюсселі 19-20 грудня.