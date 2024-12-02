Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кошта запросив Зеленського на засідання Європейської ради 19-20 грудня

 

Президент Європейської ради Антоніу Кошта очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на наступному засіданні Європейської ради, яке відбудеться через 2 тижні.

«Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами в Брюсселі на наступному засіданні Європейської ради за два тижні», - сказав Кошта Зеленському на прес-конференції в Києві.

Як відомо, чергове засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів відбудеться в Брюсселі 19-20 грудня.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5847
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 43,9010
  0,0384
 0,09

Курс обміну валют на 29.11.24, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2679  0,01 0,01 41,9088  0,01 0,03
EUR 43,6813  0,07 0,16 44,4096  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на 29.11.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,02 0,06 41,6100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес