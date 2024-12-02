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Кошта запросив Зеленського на засідання Європейської ради 19-20 грудня
08:30 02.12.2024 |
Президент Європейської ради Антоніу Кошта очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на наступному засіданні Європейської ради, яке відбудеться через 2 тижні.
«Я з нетерпінням чекаю на зустріч з вами в Брюсселі на наступному засіданні Європейської ради за два тижні», - сказав Кошта Зеленському на прес-конференції в Києві.
Як відомо, чергове засідання Європейської ради на рівні глав держав і урядів відбудеться в Брюсселі 19-20 грудня.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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