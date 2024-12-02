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АНАЛІТИКА

За столом переговорів мають бути ЄС і НАТО - Зеленський

08:27 02.12.2024 |

Політика

 

За столом переговорів, коли для цього буде створено нормальні умови, які передбачають зміцнення України, мають бути ЄС і НАТО, вважає президент України Володимир Зеленський.

«...Хто за столом (переговорів - ІФ-У)? Так, росіяни, Україна і, як я сказав президенту, ЄС і НАТО. Чому? Тому що ми бачимо себе частиною майбутнього безпеки обох альянсів, ЄС і НАТО», - сказав Зеленський на пресконференції в неділю.

Президент нагадав, що кроки зміцнення України є в Плані перемоги. Це, зокрема, достатня кількість зброї дальньої дії, різних видів, а також запрошення України до НАТО, щоб мати сильну позицію.

«Тільки коли в нас є всі ці пункти і ми сильні, після цього ми маємо скласти дуже важливий, дуже зрозумілий порядок денний зустрічі з тим чи іншим вбивцею. Неважливо, з ким із них або їхніми представниками. Неважливо. Для мене це одна й та сама особа», - зазначив Зеленський.

При цьому він додав, що найскладнішим буде домовитися з РФ, яка не хоче миру і не хоче просто бачити Україну «в майбутньому як незалежну країну».
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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