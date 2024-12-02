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Зеленський обговорив із верховною представницею ЄС Каллас потреби України в ППО

Зеленський обговорив із верховною представницею ЄС Каллас потреби України в ППО

 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, яка прибула до Києва з візитом у неділю, та обговорив із нею потреби України в системах протиповітряної оборони.

"Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все - потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю за підсумками зустрічі з Каллас.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: ЄС
 

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