Зеленський обговорив із верховною представницею ЄС Каллас потреби України в ППО

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із верховною представницею ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, яка прибула до Києва з візитом у неділю, та обговорив із нею потреби України в системах протиповітряної оборони.

"Розмова з новою верховною представницею із закордонних справ та безпекової політики ЄС Каєю Каллас. Перш за все - потреби в системах ППО для захисту життя в Україні. Координуємо наші зусилля заради потрібних спільних результатів", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю за підсумками зустрічі з Каллас.