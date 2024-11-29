Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Україна просить НАТО про запрошення на вступ на засіданні наступного тижня

23:47 29.11.2024 |

Політика

 

Україна закликала НАТО запросити її приєднатися до військового альянсу на засіданні наступного тижня.

Про це йдеться у листі, з яким у п'ятницю ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".

У листі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звертається до своїх колег з НАТО: "Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року".

Наступного тижня зустріч міністрів країн-членів НАТО відбудеться у Брюсселі.

Як повідомлялося, наступна зустріч Ради Україна-НАТО запланована на 3 грудня, коли в Брюсселі відбудеться засідання на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.

Нещодавно Парламентська асамблея НАТО закликала посилити політичні й практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33-м членом НАТО.

 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5847
  0,0109
 0,03
EUR
 1
 43,9010
  0,0384
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2679  0,01 0,01 41,9088  0,01 0,03
EUR 43,6813  0,07 0,16 44,4096  0,03 0,07

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5850  0,02 0,06 41,6100  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес