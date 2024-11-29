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ЗМІ: Україна просить НАТО про запрошення на вступ на засіданні наступного тижня
23:47 29.11.2024 |
Україна закликала НАТО запросити її приєднатися до військового альянсу на засіданні наступного тижня.
Про це йдеться у листі, з яким у п'ятницю ознайомилося агентство Reuters, передає "Європейська правда".
У листі міністр закордонних справ України Андрій Сибіга звертається до своїх колег з НАТО: "Я закликаю вас схвалити рішення запросити Україну приєднатися до Альянсу як один з результатів зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 3-4 грудня 2024 року".
Наступного тижня зустріч міністрів країн-членів НАТО відбудеться у Брюсселі.
Як повідомлялося, наступна зустріч Ради Україна-НАТО запланована на 3 грудня, коли в Брюсселі відбудеться засідання на рівні міністрів закордонних справ Альянсу.
Нещодавно Парламентська асамблея НАТО закликала посилити політичні й практичні зусилля з метою допомогти Україні отримати запрошення і якнайшвидше стати 33-м членом НАТО.
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