За останній місяць на службу повернулися понад шість тисяч військових, які самовільно залишили частини

Понад 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, вже повернулися до ЗСУ, повідомило джерело в Генштабі ЗСУ.

"СЗЧ (ті, що самовільно залишили частину - ІФ-У) матимуть можливість повертатися до певних військових частин", - сказало джерело, зазначивши, що здебільшого такі військові не хочуть повертатися до тих частин, у яких служили.

"Повернулося понад 6 тис. військовослужбовців за останній місяць", - уточнило джерело.

Воно поінформувало, що ці військові перебувають зараз у батальйоні резерву і повертатимуться в стрій.

Щодо загальної кількості фактів СЗЧ, джерело зазначило, що ця цифра не розголошується, але вона менша, ніж називають у ЗМІ.

28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.

Відповідно до закону, "під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця служби або дезертирували і добровільно прибули до місця проходження служби та виявили готовність продовжити військову службу, військова служба та дія контракту продовжується". "Відновлюються виплати грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.... Розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України, стосовно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та виявили готовність щодо продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовженні військової служби таких військовослужбовців і дії їхнього контракту".