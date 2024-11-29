Фінансові новини
- |
- 29.11.24
- |
- 23:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За останній місяць на службу повернулися понад шість тисяч військових, які самовільно залишили частини
23:39 29.11.2024 |
Понад 6 тисяч військовослужбовців, які самовільно залишили військову частину, вже повернулися до ЗСУ, повідомило джерело в Генштабі ЗСУ.
"СЗЧ (ті, що самовільно залишили частину - ІФ-У) матимуть можливість повертатися до певних військових частин", - сказало джерело, зазначивши, що здебільшого такі військові не хочуть повертатися до тих частин, у яких служили.
"Повернулося понад 6 тис. військовослужбовців за останній місяць", - уточнило джерело.
Воно поінформувало, що ці військові перебувають зараз у батальйоні резерву і повертатимуться в стрій.
Щодо загальної кількості фактів СЗЧ, джерело зазначило, що ця цифра не розголошується, але вона менша, ніж називають у ЗМІ.
28 листопада президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військові частини або дезертирував.
Відповідно до закону, "під час дії воєнного стану військовослужбовцям, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця служби або дезертирували і добровільно прибули до місця проходження служби та виявили готовність продовжити військову службу, військова служба та дія контракту продовжується". "Відновлюються виплати грошового та здійснення продовольчого, речового, інших видів забезпечення, пільг і соціальних гарантій.... Розпочаті кримінальні провадження щодо кримінальних правопорушень, передбачених статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України, стосовно військовослужбовців, які вперше самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували і добровільно прибули та виявили готовність щодо продовження проходження військової служби, не є підставою для відмови у продовженні військової служби таких військовослужбовців і дії їхнього контракту".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП
ТОП-НОВИНИ
|Хто такий Михайло Драпатий – новий командувач Сухопутних війск ЗСУ
|«Заднім числом» не буде: роз'яснення Кабміну щодо новацій Податкового кодексу
|Повстанці штурмують Алеппо. Що відбувається в Сирії та куди подівся Асад
|«Помилка друкаря»: Закон про підвищення податків все ж набуде чинності 1 грудня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Зеленський готовий припинити війну в обмін на членство в НАТО, навіть якщо РФ не відразу поверне окуповані території
|ЗМІ: Україна просить НАТО про запрошення на вступ на засіданні наступного тижня
|З 1 грудня нових працівників зможуть бронювати одразу, але є умова – Федоров
|За останній місяць на службу повернулися понад шість тисяч військових, які самовільно залишили частини
|Зеленський призначив командира 93-ї бригади заступником керівника ОП
|Хто такий Михайло Драпатий – новий командувач Сухопутних війск ЗСУ
Бізнес
|Xiaomi представила Redmi K80 — Snapdragon 8 Gen 3 і 6550 мАг за $345
|У США розпочали розслідування проти Microsoft. Особливо турбує співпраця з OpenAI
|Facebook Messenger тепер підтримує відеодзвінки у форматі HD
|Gemini для Android навчився запускати музику в Spotify
|Volkswagen продав скандальний завод у Китаї
|Камера безпеки Apple на основі ШІ зможе ідентифікувати людей за фізичними характеристиками, навіть без обличчя
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти