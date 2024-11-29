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Євробарометр: 58% громадян ЄС – за постачання військового обладнання Україні
17:20 29.11.2024 |
Переважна більшість громадян ЄС продовжують підтримувати закупівлю і постачання військового обладнання для України.
Такими є дані останнього опитування "Євробарометр", повідомляє "Європейська правда"
Перед обличчям російської агресії проти України майже дев'ять з десяти європейців (87%) погоджуються з наданням гуманітарної підтримки людям, які постраждали від війни.
71% громадян ЄС підтримують економічні санкції проти російського уряду, компаній і приватних осіб, а 68% згодні з наданням фінансової підтримки Україні.
Шість з десяти схвалюють надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, а 58% згодні з тим, щоб ЄС фінансував закупівлю та постачання військового обладнання в Україну.
Війна в Україні продовжує вважатися найважливішим питанням на рівні ЄС (31%) з 15 пунктів (далі йдуть імміграція (28%) і міжнародна ситуація (22%)), в той час, як 76% європейських респондентів згодні з тим, що вторгнення Росії в Україну є загрозою для безпеки ЄС.
Стандартне опитування "Євробарометр" проводилося з 10 жовтня по 5 листопада 2024 року у 27 країнах-членах ЄС. Загалом було опитано 26 525 громадян ЄС шляхом особистого інтерв'ю. Інтерв'ю також були проведені в дев'яти країнах-кандидатах і потенційних кандидатах (у всіх, крім України) та Великій Британії.
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