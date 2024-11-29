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АНАЛІТИКА

Зеленський поговорив із Шольцом про його розмову з Путіним

 

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, під час якої канцлер поділився деталями своїх телефонних переговорів з лідером Росії Владіміром Путіним.

Про це, як пише "Європейська правда", президент України розповів у соцмережі Х (Twitter).

Зеленський зазначив, що подякував Шольцу за лідерство Німеччини у підтримці України, особливо за посилення ППО за допомогою ЗРК Patriot та IRIS-T.

Вони також обговорили рішучі спільні кроки, які можуть ще більше посилити здатність України до самозахисту.

"Посилення тиску на Росію та зміцнення позицій України на всіх фронтах є критично важливими для примусу агресора до реального миру", - зауважив Зеленський.

Канцлер Шольц також поділився деталями своєї розмови з Путіним, розповів глава держави. У цьому зв'язку Зеленський підкреслив, що лише об'єднана сила зброї та дипломатії може змусити того, хто несе відповідальність за цю війну, припинити її.

"Справжній мир може бути досягнутий лише силою", - наголосив президент України.

Нагадаємо, вдень 15 листопада стало відомо, що Шольц вперше за два роки поговорив з очільником Кремля. Зеленський назвав цей дзвінок "скринькою Пандори".

Нещодавно Шольц вкотре виступив на захист своєї суперечливої телефонної розмови Путіним.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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