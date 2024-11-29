Байден засудив масований ракетний удар РФ по Україні

Президент США Джо Байден після масованої повітряної атаки РФ 28 листопада проти енергетичної інфраструктури України виступив із заявою про підтримку українців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви президента США.

Байден наголосив, що Росія здійснила жахливу повітряну атаку на Україну, запустивши близько 200 ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, позбавивши українське цивільне населення доступу до електроенергії.

"Ця атака є обурливою і слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. У цей день моє послання до українського народу є чітким: Сполучені Штати підтримують вас", - зазначив Джо Байден.

Глава Білого дому підкреслив, що на початку цього року за його дорученням Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України.

Як наслідок цього рішення, за словами Байдена, Міністерство оборони США поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставки тривають.

"Протягом місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, в тому числі артилерію, ракети і бронетехніку", - додав президент США.