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Байден засудив масований ракетний удар РФ по Україні
08:42 29.11.2024 |
Президент США Джо Байден після масованої повітряної атаки РФ 28 листопада проти енергетичної інфраструктури України виступив із заявою про підтримку українців.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст заяви президента США.
Байден наголосив, що Росія здійснила жахливу повітряну атаку на Україну, запустивши близько 200 ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, позбавивши українське цивільне населення доступу до електроенергії.
"Ця атака є обурливою і слугує ще одним нагадуванням про терміновість і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. У цей день моє послання до українського народу є чітким: Сполучені Штати підтримують вас", - зазначив Джо Байден.
Глава Білого дому підкреслив, що на початку цього року за його дорученням Сполучені Штати почали визначати пріоритетність експорту засобів протиповітряної оборони, щоб вони в першу чергу надходили до України.
Як наслідок цього рішення, за словами Байдена, Міністерство оборони США поставило Україні сотні додаткових ракет ППО, і подальші поставки тривають.
"Протягом місяців моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі в рамках підготовки до зими, і Міністерство оборони продовжує надавати Україні інші критичні можливості, в тому числі артилерію, ракети і бронетехніку", - додав президент США.
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