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АНАЛІТИКА

У МЗС підтвердили дискусії про зниження мобілізаційного віку з партнерами

23:43 28.11.2024 |

Політика

 

Україна під час переговорів із західними партнерами справді обговорює тему мобілізації та зниження мобілізаційного віку, але вважає, що нині більшою проблемою є гальмування поставок вже обіцяної зброї.

Про це на брифінгу в четвер, 28 листопада, заявив речник українського Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, повідомляє "Європейська правда".

За словами Тихого, питання зниження мобілізаційного віку справді обговорюється на переговорах із партнерами, але він заперечив, що "воно є точка напруженості або обговорювалось негативно або критично".

"Хочу зауважити, що це Україна зазвичай ініціює такі обговорення. На наших переговорах ми повідомляємо партнерам про динаміку мобілізації, яка в нас відбувається. Це частина дискусії так само, як і інші теми, як-то надання зброї, стратегія, оборона, санкції, стримування тощо", - пояснив він.

Речник МЗС додав, що нині в Україні немає достатньої кількості зброї та обладнання, аби оснастити вже мобілізованих чоловіків.

"Коли ми читаємо джерела, які стверджують, шо Україна повинна мобілізовувати більше, і це головна проблема, у нас інше бачення. На нашу думку, вже оголошена допомога, зброя та обладнання, повинні прибути в Україну швидше", - зазначив Тихий.

Напередодні посадовець адміністрації Байдена сказав ЗМІ, що там закликають Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років.

Нагадаємо, 19 листопада радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою - і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.

 

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