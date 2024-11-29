Фінансові новини
- |
- 29.11.24
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Запам'ятайте, ніхто не може змусити вас почувати себе неповноцінним без вашого на те згоди"
Елеонор Рузвельт
Сеул відмовив Києву в продажу озброєння
23:34 28.11.2024 |
Україна хотіла закупити у Південної Кореї озброєння, яке допомогло б у протистоянні російській армії, проте Сеул відмовив, повідомила південнокорейська SBS News.
Як пише видання, українська делегація просила дозволу на закупівлю корейської зброї, а не безкоштовну передачу. Зокрема, ракет середньої дальності класу "земля - повітря" Cheongung.
За словами джерела, Україна просила про озброєння нелетальної дії. Крім ракет-перехоплювачів Cheongung, українців цікавили радари - для протиповітряної оборони та протиартилерійський. Українці також запросили заряди до 155-мм артилерійських снарядів.
Імовірно, корейські оборонні компанії, як-от LIG Nex1, Hanwha і Hyundai Rotem, отримали пропозиції від України щодо співпраці із закупівлі зброї. Але міноборони Південної Кореї порекомендували їм утриматися від підписання контрактів. Причиною відмови нібито є "високий ризик порушення законів про зовнішню торгівлю, що обмежують експорт у зони бойових дій".
Як повідомлялося, делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідала Сеул на початку тижня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Податки зростуть вже у листопаді, а не у грудні – Гетманцев
ТОП-НОВИНИ
|Закон про підвищення військового збору опубліковано в «Голосі України»
|Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні на наступний рік до $3,2 мільярда
|Зеленський підписав «невідкладний» закон про історичне підвищення податків. Це зайняло півтора місяці
|Європарламент ухвалив резолюцію із закликом збільшити військову допомогу Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У МЗС підтвердили дискусії про зниження мобілізаційного віку з партнерами
|Норвегія схвалила збільшення допомоги Україні на наступний рік до $3,2 мільярда
|Сеул відмовив Києву в продажу озброєння
|У МЗС розповіли, як просуваються консультації з НАТО щодо польських МіГів
|У Білому домі заявили, що Україна не отримає ядерну зброю, - Newsweek
|ЄС і Україна узгодили виплату 18,1 млрд євро за рахунок росактивів
Бізнес
|Камера безпеки Apple на основі ШІ зможе ідентифікувати людей за фізичними характеристиками, навіть без обличчя
|Європейські компанії запускають виробництво синтетичної нафти
|Український IT-експорт у 2024 році може скоротитись на 6% – дослідження
|Tencent і Intel створили експериментальну портативну ігрову консоль Sunday Dragon 3D One
|Україна приєдналася до Європейського альянсу стартап-асоціацій
|Японські бренди автомобілів швидко втрачають традиційні ринки
|Huawei планує повністю відмовитися від Android у 2025 році