Сеул відмовив Києву в продажу озброєння

Україна хотіла закупити у Південної Кореї озброєння, яке допомогло б у протистоянні російській армії, проте Сеул відмовив, повідомила південнокорейська SBS News.

Як пише видання, українська делегація просила дозволу на закупівлю корейської зброї, а не безкоштовну передачу. Зокрема, ракет середньої дальності класу "земля - повітря" Cheongung.

За словами джерела, Україна просила про озброєння нелетальної дії. Крім ракет-перехоплювачів Cheongung, українців цікавили радари - для протиповітряної оборони та протиартилерійський. Українці також запросили заряди до 155-мм артилерійських снарядів.

Імовірно, корейські оборонні компанії, як-от LIG Nex1, Hanwha і Hyundai Rotem, отримали пропозиції від України щодо співпраці із закупівлі зброї. Але міноборони Південної Кореї порекомендували їм утриматися від підписання контрактів. Причиною відмови нібито є "високий ризик порушення законів про зовнішню торгівлю, що обмежують експорт у зони бойових дій".

Як повідомлялося, делегація України на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим відвідала Сеул на початку тижня.