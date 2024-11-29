У МЗС розповіли, як просуваються консультації з НАТО щодо польських МіГів

Питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 залишається на порядку денному. Наразі тривають консультації з НАТО щодо посилення присутності Альянсу у повітряному просторі Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого.

"Тривають ці консультації. Це питання, в якому ми з польською стороною маємо спільний погляд. Дійсно, закликаємо до посиленої присутності НАТО в польському небі, що стимулювало б вивільнення ресурсів, які можна передати Україні", - розповів Тихий.

Речник МЗС не розкрив деталі, але зазначив, що питання передачі Україні польських винищувачів МіГ-29 на порядку денному.

"Хочемо сподіватися, що маємо позитивний в ньому рух. Але зарано говорити про конкретику, дочекаємося, коли ця конкретика буде", - додав він.

Польські МіГ-29 для України

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася з НАТО щодо направлення літаків в Польщу, щоб натомість Варшава змогла передати свої МіГ-29. Однак Польща знайшла іншу причину не передавати радянські винищувачі.

Глава МЗС Польщі відповів Зеленському, заявивши, що Варшава зробила для України більше, ніж будь-які інші країни.

Перед цим у Польщі заявляли, що почуватимуться "незахищеними", якщо віддадуть своїх МіГ-29, оскільки літаки є частиною протиповітряної оборони. Варшава також говорить, що зможе передати МіГ-29 лише після отримання нових винищувачів, які були замовлені у союзників.

Президент Польщі Анджей Дуда також зазначав, що Польща могла б розглянути можливість передачі Україні своїх винищувачів МіГ-29. Проте НАТО має передислокувати літаки на польські авіабази.