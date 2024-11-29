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У Білому домі заявили, що Україна не отримає ядерну зброю, - Newsweek
23:25 28.11.2024 |
Погрози російського диктатора Володимира Путіна призвели до посилення розмов про ядерну війну. А також про можливість повернути Україні ядерне озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Як пише видання, наразі багато політиків говорять про ядерну війну, оскільки конфлікт між США та їхніми союзниками по НАТО і Росією через війну в Україні загострюється.
Поштовхом до цього стало і те, що Путін нещодавно підписав оновлену ядерну доктрину, в якій підкреслюється, що Росія докладатиме "всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози" і має на меті запобігти ескалації напруженості між державами, яка може призвести до "військових конфліктів, у тому числі ядерних".
Після цього почали ширитись чутки щодо того, що Сполучені Штати можуть повернути Україні ядерне озброєння.
Але в Білому домі повідомили Newsweek: "Ми не плануємо надавати Україні ядерну зброю".
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