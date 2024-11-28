Умєров розповів про обсяги допомоги, яку Україна розраховує отримати від союзників у 2025 році

За підсумками численних зустрічей і переговорів, проведених восени, вже відомо, яку допомогу отримають Сили оборони України у 2025 році, повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

"Лише за останні тижні ми провели низку важливих зустрічей із союзниками, спрямованих на визначення ключових оборонних потреб, аналіз попередньої допомоги та розробку нових форматів співпраці", - наголосив міністр.

Так, він зазначив, що наступного року Литва, Латвія та Естонія виділять по 0,25% ВВП на підтримку України.

Крім того, Велика Британія продовжить свою програму з виділення 3 млрд фунтів стерлінгів щорічно до 2031 року, а Данія - з виділення EUR8,7 млрд до 2028 року. У 2025 році військова допомога від Данії становитиме EUR2,2 млрд, включно зі спільними проєктами та інвестиціями за "данською моделлю 2.0".

Європейський Союз на початку року передасть другий транш військової допомоги вартістю EUR1,9 млрд. Ці кошти підуть на закупівлю боєприпасів, систем ППО, ракет і на підтримку української оборонної промисловості.

НАТО в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні виділить до EUR500 млн.

Нідерланди виділять EUR4 млрд на період 2024-2026 років, Німеччина - EUR4 млрд прямої військової допомоги, Норвегія збільшить підтримку до 30 млрд норвезьких крон ($2,7 млрд), Швеція проводить трирічну рамкову програму на 75 млрд шведських крон ($75 млрд) або $2,5 млрд щорічно.

США виділять $5,5 млрд військової допомоги.

"Одним із прикладів нових альянсів стала коаліція Північна група + Україна: 12 країн - Данія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Ісландія, Естонія, Латвія, Литва, Німеччина, Нідерланди, Польща та Велика Британія - об'єднують зусилля для зміцнення безпеки України. Також продовжуємо активну роботу в рамках коаліцій спроможностей у форматі №Рамштайн", - додав Умєров.

Крім того, триватиме робота з розвитку української оборонної промисловості.

"Ми вже створили умови для виробництва далекобійних ракет і дронів, виготовлення 155-мм боєприпасів, локалізації виробництва систем ППО, ракет, важкої бронетехніки та артилерії, розвитку роботизованих комплексів, систем РЕБ і радарів", - зазначив міністр.

"Україна впевнено зміцнює свої позиції на всіх фронтах завдяки героїзму наших воїнів і непохитній підтримці союзників. Разом ми наближаємо перемогу над російськими загарбниками та гарантуємо безпеку в Європі", - додав він.